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لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا

Sun May 7, 2017 12:44pm GMT
 
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1225 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.97% عند 6857.15 نقطة.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن تراجع أسعار النفط يؤثر سلبا على معنويات المتعاملين في السوق وإن المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.

* أسهم الراجحي تهبط 0.8% وسابك 1.03% والأهلي التجاري 1.5% وسامبا 1.9% وصافولا 2.4%.

* أسهم العثيم تغلق مرتفعة 0.9% والبنك الأول والمملكة وزين السعودية 0.5% والاتصالات السعودية 1.1%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
 