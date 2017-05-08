لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعقب هبوط أسعار النفط في ظل ضعف اهتمام المتعاملين بالسوق.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تحافظ على اتجاهها الهابط لكنها تقترب من إشارات المبالغة في البيع.