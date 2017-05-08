لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط تداولات ضعيفة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.11% عند 6864.5 نقطة.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع لكنها تقترب من إعطاء إشارات المبالغة في البيع.
* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت 2.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.4% وكيان 1.8% وصافولا 0.7% والمواساة 2.8% والطيار 1.9%
* أسهم سابك تغلق منخفضة 0.5% والأهلي التجاري والسعودي الفرنسي 0.8% وسبكيم 1.4% ومعادن 0.5%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
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