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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط تداولات ضعيفة

Mon May 8, 2017 12:24pm GMT
 
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1215 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.11% عند 6864.5 نقطة.

* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع لكنها تقترب من إعطاء إشارات المبالغة في البيع.

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت 2.5 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.4% وكيان 1.8% وصافولا 0.7% والمواساة 2.8% والطيار 1.9%

* أسهم سابك تغلق منخفضة 0.5% والأهلي التجاري والسعودي الفرنسي 0.8% وسبكيم 1.4% ومعادن 0.5%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
 