لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط تداولات هزيلة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.8 بالمئة عند 6918.8 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.8 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المتعاملين يقتنصون بعض الفرص في بعض الأسهم وإن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات المبالغة في البيع.
* سهم جرير يقفز ستة بالمئة بعد نتائج فصلية إيجابية.
* أسهم سابك تغلق مرتفعة 1.8 بالمئة والراجحي 1.2 بالمئة وصافولا 2.7 بالمئة والأهلي التجاري 1.6 بالمئة.
* أسهم ينساب تغلق منخفضة 1.4 بالمئة ومعادن 0.7 بالمئة وبنك البلاد 1.6 بالمئة واسمنت الجنوبية 2.7 بالمئة والعربي الوطني 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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