لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا مع انخفاض معظم الأسهم المتداولة
0742 جمت -
* المؤشر السعودي ينخفض 0.6 بالمئة إلى 6947.5 نقطة.
* نزول 152 سهما من بين 173 سهما جرى التداول عليها وصعود عشرة أسهم فقط صباحا.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يسلك مسارا عرضيا مع غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال في مرحلة المبالغة في الشراء.
* أسهم سابك تنخفض 0.8 بالمئة والأهلي التجاري والمراعي 0.9 بالمئة والإنماء 1.4 بالمئة ومعادن 1.2 بالمئة.
* أسهم سامبا ترتفع 0.2 بالمئة وطيبة القابضة 1.4 بالمئة وينساب 0.4 بالمئة والأبحاث والتسويق 2.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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