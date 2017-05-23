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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا مع انخفاض معظم الأسهم المتداولة

Tue May 23, 2017 8:13am GMT
 
[-] نص [+]

‭0742‬ جمت -

* المؤشر السعودي ينخفض 0.6 بالمئة إلى 6947.5 نقطة.

* نزول 152 سهما من بين 173 سهما جرى التداول عليها وصعود عشرة أسهم فقط صباحا.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يسلك مسارا عرضيا مع غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال في مرحلة المبالغة في الشراء.

* أسهم سابك تنخفض 0.8 بالمئة والأهلي التجاري والمراعي 0.9 بالمئة والإنماء 1.4 بالمئة ومعادن 1.2 بالمئة.

* أسهم سامبا ترتفع 0.2 بالمئة وطيبة القابضة 1.4 بالمئة وينساب 0.4 بالمئة والأبحاث والتسويق 2.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 