لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.7% عند 6936.4 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المؤشر يسلك مسارا عرضيا في غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.8% ومعادن 2.6% وسابك 0.5% ومكة للتعمير 1.9% والمتقدمة 2.4%.
* أسهم التعاونية تغلق مرتفعة 1.03% وينساب 0.9% وجرير 0.3%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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