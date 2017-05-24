Wed 21 Jun 2017 | 5:48 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يغلق على انخفاض

Wed May 24, 2017 12:23pm GMT
 
[-] نص [+]

1213 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.5% عند 6901.4 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.02 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* اهتمام المتعاملين بالسوق عادة ما يفتر قبل حلول شهر رمضان.

* الرياض المالية قالت في تقرير اليوم إن المؤشر يشهد عمليات جني أرباح من المتعاملين في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية قالت إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع ما يجعل المزيد من التراجع أمرا غير مستبعد في المرحلة الحالية.

* أسهم المراعي تغلق مرتفعة 0.9% وسابك 0.25% والحكير 2.4% والسعودي للاستثمار 0.4% وساكو 1.2%.

* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 1.2% وإعمار المدينة الاقتصادية 7.3% وتصنيع 2.1% والإنماء 1.02% والمواساة 4.7%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 