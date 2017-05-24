لمحة -المؤشر السعودي يغلق على انخفاض
1213 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.5% عند 6901.4 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.02 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* اهتمام المتعاملين بالسوق عادة ما يفتر قبل حلول شهر رمضان.
* الرياض المالية قالت في تقرير اليوم إن المؤشر يشهد عمليات جني أرباح من المتعاملين في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.
* الرياض المالية قالت إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع ما يجعل المزيد من التراجع أمرا غير مستبعد في المرحلة الحالية.
* أسهم المراعي تغلق مرتفعة 0.9% وسابك 0.25% والحكير 2.4% والسعودي للاستثمار 0.4% وساكو 1.2%.
* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 1.2% وإعمار المدينة الاقتصادية 7.3% وتصنيع 2.1% والإنماء 1.02% والمواساة 4.7%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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