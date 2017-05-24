لمحة -المؤشر السعودي يغلق على انخفاض

1213 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.5% عند 6901.4 نقطة.

* قيم التداول بلغت 2.02 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* اهتمام المتعاملين بالسوق عادة ما يفتر قبل حلول شهر رمضان.

* الرياض المالية قالت في تقرير اليوم إن المؤشر يشهد عمليات جني أرباح من المتعاملين في ظل غياب المحفزات الدافعة للصعود.

* الرياض المالية قالت إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع ما يجعل المزيد من التراجع أمرا غير مستبعد في المرحلة الحالية.

* أسهم المراعي تغلق مرتفعة 0.9% وسابك 0.25% والحكير 2.4% والسعودي للاستثمار 0.4% وساكو 1.2%.