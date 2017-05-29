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لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

Mon May 29, 2017 7:44am GMT
 
[-] نص [+]

0737 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6789.2 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المتعاملين يلتزمون الحياد خلال رمضان.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على تراجعها.

* أسهم الخطوط السعودية للتموين ترتفع 0.6 بالمئة وساب 0.7 بالمئة والمراعي 0.3 بالمئة وجرير 0.5 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة.

* أسهم صافولا وبنك الرياض تنخفض 0.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.2 بالمئة والمتقدمة 0.7 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
 