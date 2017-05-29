مصادر: الأول السعودي يعين جيه.بي مورجان لتقديم المشورة بشأن اندماجه مع ساب

دبي 29 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الاثنين إن البنك الأول السعودي المملوك بنسبة 40 بالمئة لرويال بنك أوف سكوتلند عين جيه.بي مورجان لتقديم المشورة بشأن مقترح الاندماج مع البنك السعودي البريطاني (ساب).

وقال أحد المصادر إن الإدارة العليا لبنكي ساب والأول أجرت مباحثات مع مستشارين يوم الأحد لدراسة أسس الاندماج والإطار الزمني لاستكماله.

وأضافت المصادر أن بنك ساب عين مستشارا آخر لعملية الاندماج لم يفصح عنه. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من البنك الأول فيما امتنع كل من ساب وجيه.بي مورجان عن التعليق.

وفي 25 أبريل نيسان قال بنكا ساب والأول إنهما اتفقا على بدء مفاوضات بشأن اندماج من شأنه أن يخلق ثالث أكبر بنك في المملكة بأصول تقارب قيمتها 80 مليار دولار.

والبنوك البريطانية أكبر مساهم في المصرفين إذ استحوذ بنك رويال بنك أوف سكوتلند على حصة 40 بالمئة في البنك الأول حينما اشترى بنك ايه.بي.ان امرو في 2007. وحاول رويال بنك أوف سكوتلند بيع حصته في البنك الأول لسنوات مع سعيه للتخارج مع عمليات دولية.

ويحوز بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز حصة 40 بالمئة في بنك ساب، وهو سادس أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول.

ولم يتحدد الإطار الزمني لعملية الاندماج بعد. وقال أحد المصادر إنه قد يجر دمج حسابات المصرفين بنهاية 2017 لكن الاندماج ذاته قد يستغرق وقتا أطول.

وعمليات الاندماج والاستحواذ أمر نادر في المملكة حيث يقدم 12 مصرفا الخدمات التجارية.

كانت رويترز نقلت في مارس آذار عن مصادر مطلعة قولها إن بنك كريدي أجريكول الفرنسي عين جيه.بي مورجان لتقديم المشورة بشأن بيع محتمل لحصة 31 بالمئة في البنك السعودي الفرنسي بقيمة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار.