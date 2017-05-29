لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.6 بالمئة عند 6821.7 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.2 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المتعاملين ينتهجون الحياد خلال رمضان وإن المؤشرات الفنية لا تزال متراجعة.
* أسهم سابك تغلق مرتفعة 0.5 بالمئة والأهلي التجاري 1.0 بالمئة وتصنيع 2.6 بالمئة وينساب 1.8 بالمئة ودار الأركان 2.5 بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.4 بالمئة والتعاونية 0.5 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.14 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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