لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
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* المؤشر السعودي يتراجع 0.1% إلى 6865.6 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المتعاملين يقتنصون بعض الصفقات لكن الاهتمام بوجه عام لا يزال ضعيفا.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تتحسن وبدأت تعطي إشارات للشراء.
* أسهم سابك تنخفض 0.8% والأهلي التجاري 0.5% وجبل عمر 0.4% والتعاونية 0.3% وينساب 0.9%.
* أسهم المراعي وسامبا ترتفع 0.3% والبحري 0.7% وبنك الرياض 0.5% والراجحي 0.4%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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