مصادر: ساب السعودي يفوض جولدمان ساكس بالمشورة في الاندماج مع البنك الأول

دبي 31 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن البنك السعودي البريطاني (ساب) المملوك بنسبة 40 بالمئة لبنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز عين جولدمان ساكس لتقديم المشورة في الاندماج المقترح مع البنك الأول.

في 25 أبريل نيسان قال بنكا ساب والأول إنهما اتفقا على بدء مفاوضات بخصوص اندماج من شأنه أن يتمخض عن ثالث أكبر بنك في المملكة بأصول تقارب قيمتها 80 مليار دولار.

وامتنع ساب وجولدمان ساكس عن التعليق على الأمر اليوم الأربعاء.