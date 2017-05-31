لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.01% عند 6871.2 نقطة.
* قيم التداول بلغت 1.9 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية قالت في تقرير صباح اليوم إن المتعاملين يقتنصون بعض الصفقات لكن الاهتمام بوجه عام لا يزال ضعيفا.
* أسهم السعودي الفرنسي تغلق مرتفعة 2.6% والراجحي 0.4% والمراعي 0.9% والأهلي التجاري وصافولا 0.7%.
* أسهم سابك تغلق منخفضة 1.3% وجبل عمر 0.4% والتعاونية 0.3% وسامبا 0.5% وينساب 0.9%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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