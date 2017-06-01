لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا
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* المؤشر السعودي يرتفع 0.11 بالمئة إلى 6878.7 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعرض لتقلبات صعودا وهبوطا مع ضعف الاهتمام بالسوق.
* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تواصل الصعود وتحافظ على إشارات الشراء.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة وتصنيع 1.8 بالمئة والمراعي 0.6 بالمئة.
* أسهم السعودي الفرنسي تنخفض 2.5 بالمئة والأهلي التجاري ومكة للتعمير 0.5 بالمئة وسبكيم 0.3 بالمئة واسمنت الشرقية 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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