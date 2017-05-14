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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Sun May 14, 2017 7:53am GMT
 
[-] نص [+]

0707 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.10 بالمئة إلى 6874.6 نقطة.

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعرض لضغوط جني أرباح مع قرب انتهاء فترة الإعلان عن النتائج الفصلية.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال محايدة إلى سلبية وتعطي إشارات البيع.

* أسهم بترورابغ تهبط 9.5 بالمئة بعد ارتفاع خسائرها الصافية في الربع الأول إلى 240 مليون ريال مقارنة مع 37 مليون ريال قبل عام.

* أسهم سابك تهبط 0.3 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وتصنيع 1.3 بالمئة والطيار 2.6 بالمئة.

* أسهم الخطوط السعودية للتموين ترتفع 1.1 بالمئة والمراعي والأهلي التجاري 0.3 بالمئة وبوبا العربية 3.6 بالمئة وموبايلي 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 