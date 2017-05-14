لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* الرياض المالية تقول إن المؤشر يتعرض لضغوط جني أرباح مع قرب انتهاء فترة الإعلان عن النتائج الفصلية.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية لا تزال محايدة إلى سلبية وتعطي إشارات البيع.

* أسهم بترورابغ تهبط 9.5 بالمئة بعد ارتفاع خسائرها الصافية في الربع الأول إلى 240 مليون ريال مقارنة مع 37 مليون ريال قبل عام.