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لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا

Sun May 14, 2017 12:37pm GMT
 
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1225 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.43 بالمئة عند 6853.12 نقطة.

* الرياض المالية تقول في تقرير صباح اليوم الأحد إن المؤشرات الفنية بين محايدة إلى سلبية وتعطي إشارات للبيع وإن المتعاملين يجنون الأرباح مع قرب انتهاء فترة الإعلان عن النتائج الفصلية.

* تراجع أسهم الراجحي ومكة للتعمير 1.2 بالمئة وجبل عمر 1.1 بالمئة وتصنيع 3.9 بالمئة وبترورابغ 9.7 بالمئة.

* أسهم سابك ترتفع 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 1.03 بالمئة وسامبا 1.2 بالمئة والتعاونية 0.5 بالمئة وجرير 1.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 