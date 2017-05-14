لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا

* الرياض المالية تقول في تقرير صباح اليوم الأحد إن المؤشرات الفنية بين محايدة إلى سلبية وتعطي إشارات للبيع وإن المتعاملين يجنون الأرباح مع قرب انتهاء فترة الإعلان عن النتائج الفصلية.