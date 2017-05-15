لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.6 بالمئة عند 6892 نقطة

* الرياض المالية تقول في تقرير صباح اليوم الاثنين إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع وإن احتمال الضغوط النزولية ليس مستبعدا لاسيما مع جني بعض المتعاملين للأرباح وتخارجهم من السوق.