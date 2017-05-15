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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.6 بالمئة عند 6892 نقطة

Mon May 15, 2017 12:36pm GMT
 
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1230 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.6 بالمئة عند 6892 نقطة.

* قيم التداول بلغت 3.2 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تقول في تقرير صباح اليوم الاثنين إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع وإن احتمال الضغوط النزولية ليس مستبعدا لاسيما مع جني بعض المتعاملين للأرباح وتخارجهم من السوق.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وسابك 0.5 بالمئة ودار الأركان 3.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.8 بالمئة.

* أسهم بترورابغ تغلق منخفضة 5.4 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة والتعاونية 0.3 بالمئة والبنك الأول 1.4 بالمئة وبنك البلاد 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 