لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.6 بالمئة عند 6892 نقطة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.6 بالمئة عند 6892 نقطة.
* قيم التداول بلغت 3.2 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول في تقرير صباح اليوم الاثنين إن المؤشرات الفنية بدأت تعطي إشارات للبيع وإن احتمال الضغوط النزولية ليس مستبعدا لاسيما مع جني بعض المتعاملين للأرباح وتخارجهم من السوق.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وسابك 0.5 بالمئة ودار الأركان 3.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.5 بالمئة والأهلي التجاري 0.8 بالمئة.
* أسهم بترورابغ تغلق منخفضة 5.4 بالمئة والإنماء 0.7 بالمئة والتعاونية 0.3 بالمئة والبنك الأول 1.4 بالمئة وبنك البلاد 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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