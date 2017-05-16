لمحة -تراجع طفيف للمؤشر السعودي صباحا
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* المؤشر السعودي يتراجع 0.04% إلى 6889 نقطة.
* الرياض المالية تقول إن صعود أسعار النفط يدعم معنويات المتعاملين بالسوق لكن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع.
* المتعاملون عادة ما يفضلون تسييل قدر كبير من محافظهم قبل حلول شهر رمضان.
* أسهم الخطوط السعودية للتموين تنخفض 0.6% والراجحي 0.4% وسابك 0.3% وصافولا 0.7% ودار الأركان 1.5% وجرير 0.9%.
* أسهم التعاونية للتأمين ترتفع 0.8% وسامبا 1.2% والأهلي التجاري ومعادن 0.7% والعربي الوطني 1.04% وساب 0.5%. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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