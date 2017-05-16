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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

Tue May 16, 2017 12:31pm GMT
 
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1215 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.7 بالمئة عند 6940.5 نقطة.

* قيم التداول 3.7 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* الرياض المالية تقول في تقرير صباح اليوم الثلاثاء إن صعود أسعار النفط يدعم معنويات المتعاملين بالسوق لكن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع.

* أسهم الأهلي التجاري تغلق مرتفعة 3.3 بالمئة والتعاونية 1.3 بالمئة وساب 3.7 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.9 بالمئة.

* أسهم صافولا تغلق منخفضة 0.7 بالمئة ودار الأركان 1.5 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة وتصنيع 0.7 بالمئة وجرير 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 