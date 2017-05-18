لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا
1225 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.13 بالمئة عند 6938.10 نقطة.
* قيم التداول 2.9 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول في تقرير صباح اليوم الخميس إن المؤشرات الفنية تقترب من إعطاء إشارات المبالغة في الشراء وإن المؤشر يواجه مستوى مقاومة قويا عند 6994 نقطة.
* أسهم الراجحي تهبط 0.4 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.9 بالمئة والتعاونية 0.8 بالمئة وجرير 1.4 بالمئة ودار الأركان 2.2 بالمئة.
* أسهم الأهلي التجاري تغلق مرتفعة 0.9 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وينساب 1.4 بالمئة والمراعي 0.6 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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