لمحة -مكاسب محدودة للمؤشر السعودي وأسهم البنوك تغلق منخفضة
1215 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.04 في المئة إلى 6972.4 نقطة.
* هبوط أسهم بنك الرياض 0.9 في المئة والبنك الأهلي 1.2 في المئة ومصرف الراجحي 0.4 في المئة وساب 1.9 في المئة.
* سهم تصنيع يغلق منخفضا 1.4 في المئة والمملكة 0.9 في المئة وصافولا 1.1 في المئة والمراعي 0.4 في المئة.
* ارتفاع أسهم مصرف الإنماء 1 في المئة وسابك 0.26 في المئة وكيمانول 2.7 في المئة وزين 1.1 في المئة وجرير 1.4 في المئة.
* (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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