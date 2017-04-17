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لمحة -بورصة السعودية ترتفع صباحا والراجحي يصعد بعد نمو الأرباح

Mon Apr 17, 2017 7:22am GMT
 
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0712 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.15% صباحا إلى 7015 نقطة.

* سهم مصرف الراجحي يصعد 0.4% إلى 64.75 ريال بعد ارتفاع أرباحه الفصلية بنسبة 10%.

* مصرف الراجحي قال اليوم الاثنين إن صافي الربح بلغ 2.221 مليار ريال (589.30 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 2.017 مليار ريال قبل عام.

* سهم بنك الجزيرة يرتفع 2.15% إلى 11.9 ريال رغم هبوط أرباحه الفصلية 43% في الربع الأول.

* بنك الجزيرة قال إن صافي ربحه بلغ 216 مليون ريال (57.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 381 مليونا قبل عام.

* ارتفاع أسهم سابك 0.25% وتصنيع 0.7% والخضري وجبل عمر 0.4%.

* هبوط أسهم كيان 1.1% وبتروكيم 0.25% وصافولا 0.7% وجرير 0.4% ومعادن 0.5%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 