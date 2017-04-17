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أرباح البنك الأول السعودي تنخفض 37% في الربع/1 مع زيادة المصروفات

Mon Apr 17, 2017 1:13pm GMT
 
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الكويت 17 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك الأول السعودي اليوم إن أرباحه الصافية انخفضت 36.7 في المئة في الربع الأول بسبب زيادة المصاريف.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية اليوم إن أرباحه الصافية بلغت 323.95 مليون ريال في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 511.52 مليون ريال قبل عام.

وأضاف البيان أن هبوط الأرباح جاء بسبب "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 48.83 في المئة وذلك نتيجة لارتفاع كل من مخصص خسائر الائتمان و مصاريف الإيجارات والمباني."

وأضاف أن هذا الأمر قوبل "جزئيا" بانخفاض في رواتب ومصروفات الموظفين.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 