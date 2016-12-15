لمحة -أسهم البتروكيماويات والبنوك ترفع البورصة السعودية
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.35 في المئة إلى 7090.9 نقطة.
* مؤشر قطاع البنوك السعودي يغلق مرتفعا 0.26 في المئة والبتروكيماويات 0.35 في المئة.
* وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يقول إن المملكة تعتزم زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للمساهمة في تمويل دخول الرياض إلى صناعات جديدة.
* ارتفاع أسهم مصرف الراجحي والمراعي 0.4 في المئة وكيمانول 0.7 في المئة والمملكة 3.3 في المئة وجرير 0.2 في المئة.
* هبوط أسهم البنك الأهلي 0.5 في المئة وسابك وصافولا 0.26 في المئة وسافكو 0.3 في المئة. jy (تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير نادية الجويلي)
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