تراجع صافي ربح بنك الجزيرة السعودي 4.4% في الربع/4

الكويت 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك الجزيرة السعودي اليوم الأحد تراجع أرباحه الفصلية 4.4 بالمئة إلى 152 مليون ريال (40.53 مليون دولار) في الربع الرابع مقارنة مع 159 مليونا قبل عام.