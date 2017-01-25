لمحة -أسهم البنوك والبتروكيماويات تصعد بالبورصة السعودية

* أسهم البنوك والبتروكيماويات تصعد بالأسهم السعودية والمؤشر الرئيسي يغلق مرتفعا 0.51 في المئة إلى 7128.12 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الرياض 1.4 في المئة والبنك الأهلي 1.2 في المئة وسابك 1.6 في المئة وسافكو 2.8 في المئة والخضيري 2.6 في المئة وزين 0.6 في المئة.