لمحة -أسهم البنوك والبتروكيماويات تصعد بالبورصة السعودية
1210 جمت -
* أسهم البنوك والبتروكيماويات تصعد بالأسهم السعودية والمؤشر الرئيسي يغلق مرتفعا 0.51 في المئة إلى 7128.12 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الرياض 1.4 في المئة والبنك الأهلي 1.2 في المئة وسابك 1.6 في المئة وسافكو 2.8 في المئة والخضيري 2.6 في المئة وزين 0.6 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الإنماء السعودي 0.3 في المئة وتصنيع 0.9 في المئة وبترورابغ 2 في المئة وموبايلي والمراعي 1.1 في المئة والمملكة 0.4 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.