لمحة -مكاسب طفيفة للمؤشر السعودي عند الإغلاق
1215 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.09 في المئة إلى 7134.88 نقطة.
* ارتفاع أسهم البنك الأهلي 1.4 في المئة ومصرف الراجحي 0.4 في المئة وسابك 1 في المئة وزين 2.9 في المئة والمراعي 1.45 في المئة.
* هبوط أسهم موبايلي 0.2 في المئة وسافكو 0.7 في المئة وساب 0.9 في المئة.
* سهم نماء للكيماويات يغلق مرتفعا 9.6 في المئة إلى 4 ريالات بعد الإعلان عن خطة لتعديل الأوضاع.
* نماء قالت اليوم إنها أعدت خطة لتعديل أوضاعها بعد أن بلغت خسائرها المتراكمة 76.1 في المئة من رأسمالها.
* الخطة تتضمن تخفيض رأس المال بمقدار مليار وخمسين مليون ريال ليصل إلى 235 مليون ريال من 1.285 مليار ريال ثم زيادة رأس المال مرة أخرى.
* كما تتضمن الخطة بيع شركة نماء للاستثمار الصناعي وهي شركة تابعة أو بعض أصولها واستعمال متحصلات هذا البيع في تمويل الأنشطة الجوهرية للشركة أو تسديد جزء من الديون أو توزيع أرباح على المساهمين. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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