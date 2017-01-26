لمحة -مكاسب طفيفة للمؤشر السعودي عند الإغلاق

1215 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.09 في المئة إلى 7134.88 نقطة.

* ارتفاع أسهم البنك الأهلي 1.4 في المئة ومصرف الراجحي 0.4 في المئة وسابك 1 في المئة وزين 2.9 في المئة والمراعي 1.45 في المئة.

* هبوط أسهم موبايلي 0.2 في المئة وسافكو 0.7 في المئة وساب 0.9 في المئة.

* سهم نماء للكيماويات يغلق مرتفعا 9.6 في المئة إلى 4 ريالات بعد الإعلان عن خطة لتعديل الأوضاع.

* نماء قالت اليوم إنها أعدت خطة لتعديل أوضاعها بعد أن بلغت خسائرها المتراكمة 76.1 في المئة من رأسمالها.

* الخطة تتضمن تخفيض رأس المال بمقدار مليار وخمسين مليون ريال ليصل إلى 235 مليون ريال من 1.285 مليار ريال ثم زيادة رأس المال مرة أخرى.