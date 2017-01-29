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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم البنوك

Sun Jan 29, 2017 12:43pm GMT
 
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1220 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.68 في المئة إلى 7183.25 نقطة.

* ارتفاع أسهم مصرف الراجحي 1.9 في المئة والإنماء 0.3 في المئة وساب 0.9 في المئة والسعودي الفرنسي 2.4 في المئة.

* صعود أسهم كيمانول 2.1 في المئة واللجين 2.8 في المئة والمملكة 2.2 في المئة وزين 1.7 في المئة ومعادن 5.3 في المئة.

* هبوط أسهم سابك 0.26 في المئة وسافكو 0.3 في المئة واتصالات 0.7 في المئة وبنك الاستثمار السعودي 1.1 في المئة.

* سهم شركة نماء للكيماويات يغلق مرتفعا 10 في المئة إلى 4.4 ريال. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 