لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بدعم من أسهم البنوك

1220 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.68 في المئة إلى 7183.25 نقطة.

* ارتفاع أسهم مصرف الراجحي 1.9 في المئة والإنماء 0.3 في المئة وساب 0.9 في المئة والسعودي الفرنسي 2.4 في المئة.

* صعود أسهم كيمانول 2.1 في المئة واللجين 2.8 في المئة والمملكة 2.2 في المئة وزين 1.7 في المئة ومعادن 5.3 في المئة.

* هبوط أسهم سابك 0.26 في المئة وسافكو 0.3 في المئة واتصالات 0.7 في المئة وبنك الاستثمار السعودي 1.1 في المئة.