لمحة -المؤشر السعودي يرتفع في التداولاتت الصباحية
0718 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.58 في المئة إلى 7098.7 نقطة.
* ارتفاع أسهم البنك الأهلي ومعادن 0.5 في المئة ومصرف الراجحي والمملكة 0.4 في المئة وسابك 0.77 في المئة وتصنيع 10.1 في المئة.
* ارتفاع سهمي زين 0.5 في المئة وموبايلي 1.1 في المئة بعد حصولهما على ترخيصين موحدين لتقديم جميع خدمات الاتصالات.
* هبوط أسهم اتحاد عذيب 1.4 بالمئة والبنك العربي الوطني 0.24 في المئة وأسمنت القصيم 0.4 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.