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لمحة -بورصة السعودية ترتفع قليلا في الإغلاق رغم هبوط أسهم البتروكيماويات

Wed Apr 26, 2017 12:18pm GMT
 
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1210 جمت -

* المؤشر السعودي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.02 بالمئة إلى 6917.03 نقطة.

* ارتفاع أسهم ساب 3.9 بالمئة ومصرف الراجحي 0.8 بالمئة والبنك الأهلي 0.3 بالمئة واللجين 3.5 بالمئة والمملكة واحدا بالمئة ودار الأركان 5.6 بالمئة.

* سهم سابك يغلق منخفضا 2.1 بالمئة وسبكيم 3.7 بالمئة وينساب 4.3 بالمئة وجرير 1.1 بالمئة وموبايلي واحدا بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 