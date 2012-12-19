زين السعودية تمدد استحقاق قرض بقيمة 9 مليارات ريال للمرة السادسة

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القاهرة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة زين السعودية لخدمات الهاتف المحمول في بيان إلى البورصة السعودية اليوم الأربعاء إنها مددت أجل استحقاق قرض إسلامي بقيمة تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) حتى 30 يناير كانون الثاني وهي المرة السادسة التي تتخلف فيها الشركة التي تعاني خسائر عن سداد مستحقات القرض.

وأضافت زين في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية ان الهدف من التمديد "إتاحة الفرصة لكل من الشركة والمقرضين لاستكمال الإجراءات اللازمة للانتهاء من توقيع إتفاقية تمويل طويلة الأجل لتحل محل التمويل الحالي."

ولم تحقق زين السعودية ربحا فصليا صافيا منذ إطلاق أنشطتها في 2008.

وتفاقمت خسائر الشركة في الربع الثالث من العام إثنين في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بينما هبطت الإيرادات في التسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول بنسبة 6 بالمئة وارتفعت النفقات ثلاثة بالمئة.

وتقلصت قاعدة المشتركين في زين السعودية 11 بالمئة هذا العام بحسب بيانات من دويتشه بنك.

وقالت زين اليوم ان موعد الاستحقاق "قد يمتد إلى موعد اخر بناء على الحاجة إلى ذلك من قبل الطرفين."

وقام البنك السعودي الفرنسي بترتيب القرض الأصلي وقدره 9.75 مليار ريال في يوليو تموز 2009 ومارست الشركة خيارات لتمديد أجل الاستحقاق المبدئي لمدة عام.

وبلغ دين الشركة 19.4 مليار ريال في نهاية سبتمبر الماضي وتجد صعوبة امام منافسيها الاتصالات السعودية وموبايلي وهي إحدى وحدات اتصالات الاماراتية.

ودفعت الخسائر المتراكمة زين السعودية لإعادة هيكلة رأسمالها في يوليو تموز لتتماشى مع قواعد البورصة مع قيام زين الكويتية بزيادة حصتها في الشركة إلى 37 في المئة من 25 في المئة في أعقاب استجابة فاترة من مساهمين آخرين.