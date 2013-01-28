الخضري السعودية توقع تسهيلا إسلاميا بقيمة 156 مليون ريال

القاهرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - وقعت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية اتفاقا للحصول على تسهيلات بنكية بنظام التمويل الاسلامي بقيمة 156.24‭‭ ‬‬مليون ريال (41.66مليون دولار) من البنك السعودي الفرنسي لتوفير حماية من تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية وتقلبات التمويل.

وقالت الخضري في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن الهدف من الاتفاقية أيضا "توفير التزام ضامن وتمويل رأس المال العامل وشراء أصول ثابتة لمشاريع محددة بالشركة."

وتعمل الشركة في المقاولات والإنشاءات ومشاريع البنية التحتية.

وقالت الشركة في بيان منفصل إنها فازت بعقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المراكز البحثية بقيمة 54.284 مليون ريال.

ويبلغ رأسمال الخضري 531.250 مليون ريال موزعا على 53.125 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم.