المملكة القابضة السعودية تؤسس هيئة شرعية للتحول إلى التمويل الاسلامي
القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت المملكة القابضة شركة الاستثمار التابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنها أسست هيئة شرعية للتحول إلى التمويل الإسلامي في قروضها مستقبلا.
واضافت المملكة ان الهيئة الشرعية ستكون برئاسة "الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء."
وقال بيان المملكة إن تأسيس الهيئة الشرعية يهدف إلى "تحويل مصادر التمويل المستقبلية الخاصة بالشركة وفقا لضوابط الشريعة الاسلامية."
وتملك شركة الاستثمار حصص أقلية في بعض أكبر شركات العالم. وإلى جانب كونها من أكبر المساهمين في سيتي جروب تملك الشركة أيضا حصصا في نيوز كورب التابعة لروبرت مردوك وموقع تويتر للتواصل الاجتماعي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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