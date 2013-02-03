شعاع كابيتال تطلق شركة للتمويل الإسلامي في السعودية

القاهرة 3 فبراير شباط (رويترز) - قالت شعاع كابيتال للخدمات المالية ومقرها دبي اليوم الأحد إنها أطلقت شركة للتقسيط والتمويل الإيجاري المتوافق مع الشريعة في السعودية لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات بعدة قطاعات في المملكة.

وقال بيان لشعاع حصلت رويترز على نسخة منه إنها أسست شركة الخليج للتقسيط في جدة لتقديم منتجات التقسيط والتمويل الإيجاري الإسلامية في قطاعات الإنشاءات والتطوير العقاري والرعاية الصحية والتعليم.

ونقل البيان عن الشيخ مكتوم حشر آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشعاع كابيتال ورئيس مجلس إدارة الخليج للتمويل قوله "نحن متحمسون إزاء تأسيس شركة الخليج للتقسيط في المملكة العربية السعودية والذي يمثل خطوة استراتيجية هامة في سياق أعمال شعاع الائتمانية."

واعتبر أن الشركة الجديدة ستكون فرصة لتأسيس أعمال ناجحة في أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة العربية.

وقال ديفيد هنت الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة إن خدمات الشركة تستهدف الشركات الراغبة في تعزيز أعمالها أو توسيعها من خلال الاستحواذ على أصول جديدة مثل المصانع والمعدات الثقيلة والمعدات الطبية وغيرها.