مرتبون: السعودية للكهرباء تطلق صكوكا بملياري دولار على شريحتين

دبي 26 مارس آذار (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار إن الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج طرحت صكوكا بملياري دولار على شريحتين يتم تسعيرها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.