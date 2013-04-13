سابك السعوية تعتزم شراء إصدار صكوك قيمته 5 مليارات ريال

الرياض 15 أبريل نيسان (رويترز) - سابك: سيجري وقف التداول على هذه الصكوك في 15 ابريل 2013

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم السبت إنها تعتزم شراء أصول إصدار صكوك قيمته خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) وسيجري إلغاء إدراج هذه الصكوك في السوق السعودية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إنها تعتزم "شراء أصول إصدارها الثالث من الصكوك البالغ قيمتها خمسة مليارات ريال سعودي والمصدرة بتاريخ مايو 2008 والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وفقا لأحكام و شروط هذه الصكوك."

ووفقا للبيان فإنه سيترتب على عملية الشراء هذه "وقف تداول هذه الصكوك بتاريخ 15 ابريل 2013...وسيتم إلغاء تسجيل وإدراج تلك الصكوك."

وسيجري إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك يوم الأربعاء الموافق 15 مايو ايار من خلال السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة.

وسابك أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وأكبر شركة مدرجة في الخليج.

وفي يونيو حزيران 2011 ألغت سابك صكوكا قيمتها ثلاثة مليارات ريال كما ألغت في يونيو 2012 صكوكا بقيمة ثمانية مليارات ريال بعدما اشترت أصول تلك الصكوك وردت مستحقاتها لحامليها.