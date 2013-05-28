الإسلامي للتنمية يحدد سعرا استرشاديا لصكوك بمليار دولار

دبي 28 مايو أيار (رويترز) - قال بيان للبنوك المرتبة لإصدار صكوك للبنك الإسلامي للتنمية إن البنك الذي مقره في جدة حدد السعر الاسترشادي للإصدار البالغة قيمته مليار دولار اليوم الثلاثاء.

وفي الأسبوع الماضي رفع البنك الذي يقدم تمويلا وقروضا في الدول الإسلامية رأسماله المرخص لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في الدول الأعضاء وعددها 56 دولة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)