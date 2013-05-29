الإسلامي للتنمية يحدد السعر الاسترشادي النهائي لصكوك خمسية
دبي 29 مايو أيار (رويترز) - أصدر البنك الإسلامي للتنمية في جدة سعرا استرشاديا معدلا لإصدار صكوك خمسية يستهدف جمع مليار دولار ومن المتوقع صدور السعر النهائي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وقالت بنوك مرتبة إنه تم تحديد السعر الاسترشادي النهائي للصكوك عند 30 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعدما وصلت قيمة دفتر طلبات الاكتتاب إلى أقل قليلا من 1.5 مليار دولار قبل الإصدار.
وبدأت محادثات التسعير المبكرة للبنك أمس الثلاثاء في الشريحة العليا من نطاق 30 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وقال البنك الحاصل على تصنيف AAA وأكبر مساهم فيه السعودية إنه يهدف لجمع مليار دولار من الصكوك. ورفع البنك رأسماله المرخص لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار لدعم مشروعات التنمية في الدول الأعضاء وعددها 56 دولة.
ويتولى ترتيب الإصدار بنك بروة القطري وكريدي أجريكول وسي.آي.ام.بي وأبوظبي الوطني وناتكسس والأهلي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثماري للأهلي التجاري السعودي ورويال بنك أوف سكوتلند وستاندرد تشارترد. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
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