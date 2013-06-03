مصدران: بن لادن السعودية تعتزم إصدار صكوك بالريال

من ديفيد فرنش

دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الإثنين إن مجموعة بن لادن السعودية إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة تعقد اجتماعات مع مستثمرين بشأن إصدار صكوك محتمل بالريال السعودي.

وذكر المصدران اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما بسبب سرية المعلومات أن بي.ان.بي باريبا وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي يرتبان الاجتماعات التي بدأت يوم السبت ومن المرجح أن تستمر أسبوعين.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم مجموعة بن لادن للتعقيب.

وقال أحد المصدرين إنه لم يتحدد بعد حجم هذا الطرح الخاص أو تسعيره لكن أجل الصكوك سيكون 364 يوما وستستخدم حصيلته في تمويل مشروعات.

ونظرا لكمية السيولة التي يتمتع بها المستثمرون المحليون من المرجح أن يجتذب إصدار صكوك من جانب شركة مقاولات ضخمة في المملكة طلبا مرتفعا. وشهدت الإصدارات السابقة للمجموعة اكتتابا أكبر من المعروض.

والاصدار المزمع هو أحدث طرح من جانب الشركة والرابع الذي تحدد أجله عند 364 يوما. وسبق أن طرحت المجموعة صكوكا بهذا الأجل في أغسطس آب 2012 ويوليو تموز 2011 ويوليو 2010.

واستكملت مجموعة بن لادن بالفعل اصدار صكوك بالعملة المحلية في 2013. فقد سعرت في أبريل نيسان صكوكا بقيمة 1.3 مليار ريال لأجل عامين ونصف تولى ترتيبها ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي.