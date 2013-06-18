مقدمة 1-فيفا الكويتية للاتصالات توقع تمويلا بقيمة 270 مليون دولار
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الكويت 18 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة فيفا للاتصالات الكويتية في بيان اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاق تمويل مع بنك الكويت الوطني بمبلغ 270 مليون دولار أمريكي لتمويل توسعة شبكتها.
ويشمل اتفاق التمويل تسهيل مرابحة بقيمة 70 مليون دولار من بنك بوبيان التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني.
وتملك شركة الاتصالات السعودية حصة 26 بالمئة في فيفا غير المدرجة في بورصة الكويت رغم الانتهاء من طرح عام أولي قبل خمسة أعوام. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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