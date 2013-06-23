وحدتان لمجموعة الحكير السعودية توقعان تمويلا بقيمة 4.6 مليار ريال

الرياض 23 يونيو حزيران (رويترز) - وقعت وحدتان تابعتان لمجموعة فواز الحكير السعودية اتفاقيتي تمويل متوافق مع الشريعة بقيمة 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لتمويل مشروعات عقارية بحسب بيان صدر اليوم الأحد.

وقال بيان من شركة لاثام آند واتكينز التي قدمت خدمات المشورة للشركتين إن شركة المراكز العربية وشركة فاس السعودية استكملتا اتفاقيتي تمويل بقيمة 2.7 مليار ريال و1.9 مليار على الترتيب.

ونقل البيان عن مهند عوض الرئيس التنفيذي لشركة فاس كابيتال الذراع الاستثمارية والمالية لمجموعة الحكير قوله إن الصفقة استغرقت نحو عام نظرا للهيكل المعقد الذي لم يستخدم في السعودية من قبل.

وشاركت بنوك الإنماء والخليج الدولي والأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية والسعودي الهولندي في تمويل صفقة المراكز العربية بينما كان مصرف الإنماء الممول الوحيد لصفقة فاس.

ولم يذكر البيان تفاصيل حول فترة التمويل.