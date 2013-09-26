مقدمة 1-البنك السعودي الهولندي يعتزم إصدار صكوك لتعزيز رأس المال

(لإضافة اجتماع المساهمين)

دبي 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك مدرج في المملكة إن مجلس إدارته وافق على خطة لإصدار صكوك إسلامية عبر طرح خاص للمستثمرين بهدف تدعيم رأس المال.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن المجلس وافق في اجتماعه يوم الأربعاء "على إصدار صكوك على شكل إصدار خاص لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك باستخدام هيكلة متوافقة مع الشريعة ومع متطلبات بازل 3."

ولم يفصح البنك عن حجم وتوقيت الإصدار المزمع وقال في البيان إنه سيتوقف على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وقال البنك في بيان منفصل إنه سيعقد اجتماعا للمساهمين في 28 من أكتوبر تشرين الأول للحصول على موافقتهم على إصدار الصكوك.

وكان البنك باع صكوكا لأجل سبع سنوات بقيمة 1.4 مليار ريال في نوفمبر تشرين الثاني لدعم الشريحة الثانية من رأس المال وجرى تسعير الصكوك عند 1.15 بالمئة فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية لأجل ستة أشهر (سايبور).

وتتمتع البنوك السعودية بمعدل رسملة كبير مقارنة بالبنوك الغربية وسعت بنوك في المملكة لتعزيز قاعدة رأس المال خلال الفترة الماضية بعد سنوات من نمو الإقراض المصرفي.

ويبلغ رأس المال الحالي للبنك 3.96 مليار ريال. وبنهاية الربع الثاني بلغ معدل كفاية رأس المال - وهو معيار على متانة الوضع المالي - 16.4 بالمئة.

كان بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) قال في مذكرة في 17 من يونيو جزيران إن سجل الإقراض للبنك السعودي الهولندي سينمو بصورة ملحوظة في عام 2013 بفضل النمو القوي لعمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.