الخضري السعودية تجدد تسهيلات إسلامية بنحو 290 مليون ريال

القاهرة 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقا لتجديد قرض إسلامي بنحو 290.130 مليون ريال (77.4 مليون دولار) مع بنك الخليج الدولي بهدف تمويل رأس المال العامل لبعض مشروعات الشركة.

وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أن التسهيلات تهدف إلى "توفير التزام ضامن وتمويل رأس المال العامل وراء أصول ثابتة لمشاريع الشركة."

وتتراوح فترة التمويل بين ستة أشهر و48 شهرا وفقا لمدد المشروعات الممولة.

وتعمل شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري في مجال المقاولات بمجال إنشاء وصيانة وتشغيل المباني وتشييد الطرق والجسور والمطارات والسكك الحديدية ومرافق التحلية ومعالجة المياه وشبكات الأنابيب مستفيدة من انخفاض تكلفة المواد الخام والطاقة في السعودية.