الإسلامي للتنمية يمول مشروعين في المغرب بمبلغ 220 مليون دولار

الكويت 2 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأحد إنه وقع اتفاقيتين مع الحكومة المغربية يقوم بموجبها بتقديم 220 مليون دولار لتمويل مشروعين في المملكة.

وأوضح البنك في بيان نشر بموقعه الالكتروني أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتقديم 80 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير إنتاج الزيتون ومشتقاته لصغار الفلاحين المغاربة أما الثانية فتتضمن بتقديم 140 مليون دولار للمساهمة في مشروع تزويد منطقتي أغادير واشتوكة آيت باها بالماء الصالح للشرب