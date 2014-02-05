البنك الإسلامي للتنمية يعتمد 705 مليون دولار لتمويل مشروعات بنية تحتية

الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة مالية دولية مقرها جدة بالسعودية إن مجلس مديريه التنفيذيين وافق على تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي قدره 705 مليون دولار تركز على قطاعات البنى التحتية والتنمية البشرية في الدول الأعضاء في البنك وعلى قطاع التعليم في المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.

وأوضح البنك على موقعا الالكتروني أن هذه التمويلات تضمنت 224.4 مليون دولار للطريق الرابط بين أجر وزارداب وأجابادي في أذربيجان و220 مليون دولار لمشروع محطة الطاقة الحرارية في أسيوط بمصر إضافة إلى 87.5 مليون دولار لبرنامج دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي بغرب أفريقيا المتعلق بمشروع توفير وتنقية المياه.

ويضم الاتحاد كلا من بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو.

كما تضمنت التمويلات الجديدة مشروع تطوير الطريق الرابط بين ديدوجو وتوجان في بوركينا فاسو بمبلغ يعادل 58.2 مليون دولار و20 مليون دولار لمشروع توسيع الكهربة الريفية في بنجلادش ومثلها للمساهمة في تمويل مشروع استكمال وتحديث مطار باماكو الدولي في مالي.

وفي مجال التنمية البشرية خصص البنك 60 مليون دولار لمشروع تعزيز النظام الصحي في سورينام وتسعة ملايين دولار لبرنامج دعم التعليم الأساسي في جمهورية الكاميرون.

كما أجاز تمويلا إضافيا قدره 4.8 مليون دولار لمشروع دعم تطوير الأنظمة الصحية في بنين ليصبح إجمالي المبالغ التي اعتمدها البنك لهذا المشروع 24.8 مليون دولار.