دار الأركان السعودية تدرج ثلاثة إصدارات صكوك في ناسداك دبي

الرياض 8 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة دار الأركان السعودية أكبر شركة تطوير عقاري في المملكة من حيث القيمة السوقية إنها أدرجت ثلاثة إصدارات من الصكوك قيمتها الإجمالية 1.15 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي.

وقالت الشركة في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن الصكوك التي جرى إدراجها في 28 مايو ايار وبدء تداولها اليوم تضم صكا بقيمة 400 مليون دولار صدر في اواخر مايو ايار وصكا ثانيا بقيمة 300 مليون دولار صدر في نوفمبر تشرين الثاني أما الصك الأخير فتبلغ قيمته 450 مليون دولار وصدر في مايو ايار 2013.

وقال البيان إن يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة "قام بقرع جرس بدء التداول في سوق دبي المالي احتفالا بإدراج الإصدارات الثلاثة."

ونقل البيان عن الشلاش قوله "إدراج صكوك شركة دار الأركان في ناسداك دبي التي تعتبر المنصة الدولية لأسواق المال في المنطقة يمنحنا تواصلا عالميا وحضورا واسعا بين المستثمرين."

وأضاف "سمحت لنا إصدارات هذه الصكوك بجمع المبالغ المالية اللازمة لتمويل التوسع والنمو...ستستخدم مبالغ إصدارات الصكوك في مشاريع قائمة وجديدة إضافة إلى عمليات استحواذ على بعض المشاريع داخل السعودية."

وفي اواخر مايو ايار قالت دار الأركان إنها جمعت 400 مليون دولار من إصدار صكوك وساعدها الطلب القوي على السندات الإسلامية في خفض تكاليف الاقتراض.

كان الشلاش قال لرويترز في أكتوبر تشرين الأول إن 2014 سيكون عام "النمو الحقيقي" بدعم استقرار التدفقات النقدية وتنويع مصادر الدخل وتوقع تحقيق نمو لا يقل عن عشرة بالمئة.

وقال بيان الشركة اليوم إن بهذه الخطوة "ارتفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 81.58 مليار درهم (22.23 مليار دولار أمريكي) ما يعزز مكانتها كعاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا (لأن) دبي تعد ثالث أكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال."