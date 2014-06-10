الاتصالات السعودية تصدر صكوكا لأجل 10 سنوات بملياري ريـال
دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الاتصالات السعودية أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء إنها استكملت إصدار صكوك لأجل عشر سنوات هو الأول لها وبقيمة بلغت ملياري ريـال (533 مليون دولار).
وبلغ حجم الاكتتاب في الإصدار مثلي المعروض وتحدد سعره عند 70 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي بين البنوك السعودية (سايبور) لثلاثة أشهر والبالغ حاليا 0.9525 بالمئة.
وقال البيان إن مستثمرين حكوميين وبنوكا ومديري أصول وشركات تأمين اشتروا الصكوك.
وتولى جيه.بي مورجان تشيس وستاندرد تشارترد ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي إدارة الإصدار الذي يأتي في إطار برنامج صكوك قيمته خمسة مليارات ريـال أنشأته الشركة الشهر الماضي.
(الدولار = 3.750 ريـال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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