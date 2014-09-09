دراسة تشير إلى انتعاش قطاع التأمين الإسلامي

من برناردو فيزكاينو

9 سبتمبر أيلول (رويترز) - خلصت دراسة إلى أن نمو نشاط التكافل (التأمين الإسلامي) ينتعش بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية في أسواقه الرئيسية وتنامي الحاجة إليه من قطاع البنوك الإسلامية عموما.

وينظر إلى التكافل كمؤشر على شهية المستهلكين لمنتجات التمويل الإسلامي. وأظهرت الدراسة التي أعدتها إي.واي الاستشارية أن توسع الأسواق الرئيسية للقطاع في الخليج وجنوب شرق آسيا قد ساعد على وصول حجم أقساطه العالمية إلى 12.3 مليار دولار العام الماضي.

وفي السنوات السابقة حد ضعف الكفاءة واحتدام المنافسة من توسع القطاع لتتباطأ معدلات النمو قرب مطلع العقد الحالي.

لكن إي.واي تتوقع نمو القطاع بقيادة السعودية وماليزيا 14.4 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 11.7 بالمئة في 2012 لتصل الأقساط الإجمالية إلى 18.6 مليار دولار بحلول 2016.

وذكر عابد شاكيل المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي في إي.واي أن معدلات النمو بدأت تعافيها في 2013 وإن من المتوقع استمرار قوة الدفع.

وقال "المحركات الرئيسية للاتجاه الصعودي الحالي تتضمن تحسن الأوضاع الاقتصادية وانتعاش قطاع البنوك الإسلامية بما يوفر الأصول التي يمكن أن تقدم شركات التكافل خدمة التأمين عليها."

وأضاف أن القطاع سيستفيد أيضا من زيادة انتشار الخدمات البنكية في أسواقه الرئيسية.