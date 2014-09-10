إتقان كابيتال السعودية تعزز أنشطتها في التمويل الإسلامي

من برناردو فيزكاينو

10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة اتقان كابيتال للاستثمارات الإسلامية ومقرها مدينة جدة السعودية إن الشركة تعتزم توسيع أنشطتها الاستثمارية والاستشارية في المملكة بعد أن حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لزيادة رأسمالها.

ومن المتوقع أن تشهد الشركات الاستثمارية المحلية انتعاشا في أنشطتها مع فتح البورصة السعودية أكبر سوق في العالم العربي أبوابها للاستثمارات الأجنبية أوائل العام المقبل.

وقال عادل دهلوي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لإتقان كابيتال التابعة لمجموعة البركة المصرفية لرويترز إن الشركة ستزيد رأسمالها 100 مليون ريـال (26.6 مليون دولار) إلى 173.4 مليون بنهاية أكتوبر تشرين الأول.

والشهر الماضي وقعت إتقان أول اتفاقية حصرية مع الخطوط الجوية السعودية لتقديم المشورة بشأن إدارة الخزانة والسيولة في الشركة المملوكة للدولة.

وتدير إتقان حاليا أربعة صناديق متوافقة مع الشريعة الاسلامية وهي صندوق لسوق النقد وثلاثة صناديق عقارية.

وقال دهلوي "من المقرر إطلاق منتج جديد هذا العام وهناك صندوقان في طور الإعداد الأول صندوق للاستثمار المباشر في سوق التعليم السعودية."

وأضاف أن نحو نصف الأصول التي تدار في السعودية تخضع لمبادئ الاستثمار الإسلامية وأن السوق قد تشهد مجموعة من المنتجات الجديدة من صناديق التمويل المحلية والاقليمية لتلبية احتياجات هؤلاء المستثمرين.

وقال دهلوي إن زيادة رأس المال ستجعل مجموعة البركة المصرفية أكبر مساهم في إتقان بنحو 58 بالمئة في حين سيحوز بنك البركة الإسلامي 25 بالمئة إضافية.