لمحة-سهم الراجحي يهبط 2.5% بعد سابع انخفاض على التوالي في الأرباح الفصلية
0806 جمت -
* سهم الراجحي ينحفض 2.5% إلى 58 ريالا في مستهل التعاملات بالبورصة السعودية.
* البنك سجل سابع انخفاض على التوالي في ارباحه الفصلية وجاءت النتائج دون توقعات المحللين.
* صافي ربح الربع الأول بلغ 1.519 مليار ريال (405.07 مليون دولار) مقابل 1.706 مليار قبل عام بانخفاض 10.96 بالمئة.
* البنك قال إن تراجع الأرباح يرجع إلى انخفاض اجمالي دخل العمليات وارتفاع اجمالي مصاريف العمليات.
* المؤشر السعودي يتراجع 0.25 بالمئة إلى 9016.2 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.